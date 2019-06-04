Новый парад выпускников САА прошел в сирийской республике

Дамаск, 4 июня. Ряд сирийских офицеров выпустились после завершения курса успешного обучения. Торжественный выпускной прошел в присутствии ряда старших офицеров. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении оказалась видеозапись с прошедшей церемонией, посвященной выпуску новой партии из 277 новых офицеров, на которых присутствовал ряд старших офицеров, включая генерального директора политического управления.

Церемония состоялась после завершения успешного периода подготовки выпускников, где новобранцы получили различные виды военной науки и боевые и физические навыки, которые готовят их к следующему этапу.

Церемония включала в себя военные и спортивные шоу, демонстрирующие боевые возможности выпускников, их высокую эффективность, которая была разработана в период обучения. В рамках мероприятия выпускники поучаствовали в практических упражнениях, имитирующих реальные условия сражения для противодействия террористическим угрозам.

Руководители по инструктажу дали подробное объяснение теоретической подготовки и того, как использовать современное оружие, работа с которым была продемонстрирована в залах и на тренировочных полях.

Генерал-майор Хасан Хасан поблагодарил инструкторов за усилия по обеспечению качественных солдат, навыки которых отвечают на призыв страны и позволят защитить ее перед лицом опасностей.

Глава учебного комитета отметил компетентность выпускников и высоко оценил их и их усилия в течение учебного периода, призвав быть примером, которому следует следовать решимости и решимости.

По его словам, выпускники должны продолжать подтверждать свою квалификацию, чтобы поддерживать уровень своих навыков и знаний в соответствии с правилами дисциплины, мужества, добросовестности и этики, которые обеспечивают защиту родины и гражданина и обеспечивают ее стабильность и неприкосновенность.

Он отметил, что полученная ими наука, профессиональная подготовка и навыки дают им возможность транслировать послание о безопасности и защите родины. Сирийцы полны решимости освободить каждый сантиметр своей земли и вернуть его государству благодаря победам, которые осуществляются при поддержке союзных стран, таких как Россия и Иран.