Неумелый боец ВСУ «разорвал» ствол американской снайперской винтовки
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что «разорванный» ствол снайперской винтовки Barrett M82 появился вследствие того, что ее доверили «обезьяне из ВСУ».
Ранее в Сети была опубликована фотография последствий неумелого обращения с иностранным оружием военнослужащего армии Украины. Так, «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщила, что американская снайперская винтовка Barrett M82 вышла из строя после выстрела нештатным патроном.
Не тот патрон
На фото можно заметить, что ствол винтовки полностью пришел в негодность после того, как украинский снайпер, вместо штатного, использовал патрон от советского пулемета НСВ «Утес». Отметим, патрон для пулемета и для Barrett M82 имеют один и тот же калибр — 12,7 мм, однако длина советского патрона составляет 108 мм, в то время как длина американского 99. Именно это и сыграло злую шутку с незадачливым снайпером ВСУ — после выстрела ствол Barrett «разошелся лепестками».
Снайперская винтовка Barrett M82 после выстрела пулеметным патроном. Фото: Военный осведомитель pic.twitter.com/sjYwDqVMis— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 3, 2019
Комментируя ситуацию, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что причиной инцидента могла быть «либо глупость украинского военнослужащего, либо желание покуражиться».
«Barrett M82 использует патрон 12,7 x 99 мм. Конечно, я не могу точно сказать почему это произошло, но тут несколько вариантов — либо от глупости, либо от желания проверить оружие и покуражиться. Обращается внимание на то, что ствол не выдержал, что стреляли действительно другим патроном. Если так разнесло ствол винтовки, приходит понимание, что эти вояки даже не имеют примитивнейшего понятия о так называемой мощности патрона. Когда проходит испытание, будь то российская винтовка или нет, из нее делают несколько сотен тысяч выстрелов, пока ствол не начинает корежить, разрывать и т.д.», — говорит эксперт.
При этом собеседник ФАН подчеркивает, что пока такого «настрела» не будет, оружие никогда не будет принято на вооружение. В данном же случае украинский военный, видимо, не имея понятия о реальном калибре, решил использовать другой, схожий по диаметру патрон.
«Это тупость, причем тупость не простого солдата. Это же снайперская винтовка, и ее не доверят дилетанту, только профессионалу. Да, винтовка невероятно капризная, это не легендарное российское оружие, не автомат Калашникова, не ПК (пулемет Калашникова — Прим. ФАН), которые брось в песок, почисти, и оно будет стрелять. О чем это все говорит? Этот случай отражает общую тенденцию неумения украинских военных обращаться с иностранным оружием. И хорошо, что там без жертв обошлось. Потому что сейчас же поступают более сложные виды оружия», — продолжает Баранец.
Эксперт также отметил высокую стоимость винтовки — в максимальной комплектации, с использованием различных дополнительных аксессуаров, ее стоимость может доходить до 12 тысяч долларов. А значит «дурачится с таким дорогостоящим оружием, и по российским, и украинским законам, — преступление».
«У Баррета 12,7 на 99 мм. А у «Утеса» 12,7 на 108 мм, то есть разница в 3 мм, но именно они сыграли важную роль, ну и, естественно, мощность боеприпаса. Она значительно больше у пулемета «Утес», а они решили, что, если снарядят винтовку пулеметным патроном, она начнет стрелять на 3 км. Вот и получили разорванный ствол. Интересно, из чьего кармана теперь будет оплачиваться уничтожение оружия?» — задается вопросом Виктор Баранец.
Справка
Barrett M82 — самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая американской компанией Barrett Firearms Manufacturing. Оружие использует патрон 12,7 х 99 мм НАТО. Винтовка отличается легкостью относительно предыдущих модификаций. В настоящее время ее эксплуатируют десятки стран по всему миру, в том числе члены Североатлантического альянса, а также армии Сербии, Грузии, Азербайджана, Армении, Японии.
НСВ «Утес» — это советский 12,7-мм крупнокалиберный пулемет. Он используется для поражения легкобронированных наземных целей, уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей. Пулемет был разработан в Тульском ЦКИБ СОО в конце 1960-х — начале 1970-х для замены тяжелого ДШК (ДШКМ).
Напомним, снайперские винтовки Barrett различных модификаций начали поступать на Украину в 2014-2015 годах. Тогда ими оснащались специальные подразделения и силы Национальной гвардии. Данное оружие применялось силовиками ВСУ во время гражданской войны на Украине.