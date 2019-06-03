Филарет ответил назвавшему его раскольником Варфоломею

Глава бывшей неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет ответил Константинопольскому патриарху Варфоломею на слова последнего о том, что «Филарет никогда не был и не будет патриархом». В интервью Федеральному агентству новостей Филарет заметил, что мнение Варфоломея для него не является авторитетным.

«Пусть он говорит что хочет, — отметил глава неканонической деноминации. — Ничего удивительного в этом нет».

По словам патриарха Филарета, он «уже все это пережил».

«Все они для меня — ничто. Для меня Бог важен! Я служу Богу и Христовой церкви, и все», — подчеркнул он.

Таким образом, Филарет заявил о неприятии им слов Варфоломея.

«А как кто ко мне относится — это не имеет значения», — добавил он.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что «так называемый «Патриархат Киева» не существует и никогда не существовал». По словам главы Константинопольской православной церкви, Филарет был «лишь восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский». Создание и предоставление автокефалии так называемой «Православной церкви Украины» никак не было связано с политикой.

6 января митрополиту Епифанию, главе «Православной церкви Украины», был передан томос об автокефалии. Бумага была торжественно вручена патриархом Константинопольским Варфоломеем. Тем не менее до сих пор ПЦУ не была признана ни одной канонической православной поместной церковью. В Русской православной церкви акт об автокефалии украинской церкви считают «канонически ничтожным».