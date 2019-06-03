Звезды благотворительного десанта Первого канала рассказали, как их «снесло» в Чебоксарах

Первый канал провел в столице Чувашской Республики традиционную, уже 17-ю по счету, благотворительную акцию под названием «Стань первым!». Она была приурочена сразу к нескольким событиям — Международному дню защиты детей, 550-летию со дня образования Чебоксар и столетию вхождения Чувашии в состав РСФСР.

На берегах величественной Волги высадился огромный десант из двух сотен человек, среди которых были ведущие телеканала, известные артисты театра, кино и балета, певцы и музыканты, космонавты, бывшие и нынешние спортсмены, участники популярного проекта «Голос», как взрослого, так и детского, а также скромный, на фоне членов звездной команды, корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очень важна привязка к важному событию»

Если упомянуть хотя бы нескольких действующих лиц, то станет ясно, почему их присутствие на хлебосольной чувашской земле вызвало такой неописуемый восторг. Леонид Якубович, Юлия Барановская, Дмитрий Борисов, Владимир Гомельский, Марина Ким, Алексей Лысенков, Ирина Муромцева, Роза Сябитова, Сталик Ханкишиев, Арина Шарапова, Владимир Вишневский, Борис Грачевский, Иван Жвакин, Вадим Колганов, Александр Носик, Alekseev, группы 5sta Family и «Дискотека Авария»… Список можно продолжать и продолжать!

Акция «Первого» проходит с 2003 года, и она гостила, в частности, в Ярославле, Краснодаре, Иванове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Ижевске… Почему на этот раз были выбраны Чебоксары? Подробности поведал советник генерального директора Первого канала и главный вдохновитель данного проекта Александр Ильин.

«Мы никогда никому не навязываем нашу акцию и только ждем приглашений, — сказал собеседник ФАН. — А их очень много. На самом деле, мы всегда выбираем те регионы, где еще не были. Во-вторых, для нас очень важна привязка к какому-нибудь событию, как было в данном случае. Чебоксарам исполнилось 550 лет. Плюс к этому — сто лет со дня вхождения Чувашии на правах автономии в состав нашей страны. Здесь нас очень сильно ждали. О чувствах хозяев надо спросить, конечно, у них. Но мы, например, в полном восторге».

…Дорогих гостей из Москвы встречали прямо на летном поле местного аэропорта с хлебом-солью и народными танцами в исполнении детей. Весь десант поделили на три группы, которые позже отправились каждая в разных автобусах по своей намеченной программе.

Особая миссия была возложена на Леонида Якубовича и Юлию Барановскую: они прямо из аэропорта отправились на вертолете на стадион «Олимпийский», где их уже с большим нетерпением ждали сотни детишек. Как можно догадаться, и в соответствии со словами из знаменитой песни Крокодила Гены, Леонид Аркадьевич и Юлия выступили в роли волшебников, которые подарили «пятьсот эскимо» (всего было заказано 28 больших коробок с мороженым. — Прим. ФАН).

«Все стояли и махали нам»

Чуть позже гости прибыли в этнокомплекс «Амазония», где стали свидетелями большого «городка ремесленников» и приняли участие в торжественном открытии детского развлекательного комплекса «Чебурашка». А еще музыкант Владимир Левкин вместе со своей семьей и телеведущей «Первого» Ириной Муромцевой провели «Зарядку со звездой».

Как и предполагалось, звезды были нарасхват. Местные жители то и дело просили их сфотографироваться вместе, сделать селфи, дать автограф. И никто из них не получил ни одного отказа — несмотря на огромное количество людей и очень жаркую погоду…

«Ко мне подошла женщина с маленькой девочкой: «Можно она вас потрогает?», — свидетельствует Александр Носик. — Я: «Да, конечно!» Присел. Это бывает только с детьми. Они принимают тебя таким, какой ты есть. Девочка потрогала плечо, щеку, лицо и прижалась так, как будто она моя дочь. Меня просто «снесло»!»

Популярный российский актер рассказал, что потом эта девочка проходила с ним еще минут пятнадцать. И тогда он сказал: «Мам, заберите ребенка, а то я просто унесу ее и вы обвините меня в киднеппинге (смеется)». По словам Носика, это были потрясающие чувства.

«Эта ее непосредственная реакция — когда я спрашивал ее о чем-то, она смотрела на меня, опять решала, что это именно тот человек, которого стоит обнимать, и обнимала, — рассказал ФАН Александр. — Это фантастика! Я хочу, чтобы моя будущая дочь так же прижималась ко мне. Я хочу чувствовать эту непосредственную, удивительную и всепоглощающую любовь».

Из «Амазонии» все отправились на главную площадь Чебоксар — Красную, где состоялось торжественное открытие акции. Приветственное слово произнес глава региона Михаил Игнатьев. Накал эмоций был настолько высок, что кто-то из ответственных лиц начал потом свою речь с поздравления присутствующих с… Международным женским днем! Все улыбнулись, но в итоге пришли к единому мнению, что это праздник — и женщин, мам, тоже!

Местные власти наградили на сцене различными подарками многодетные семьи, детей, учителей, врачей и многих других. Так, одна большая чебоксарская «ячейка общества» (с семью детьми) получила сразу три квартиры! А директорам учебных заведений были переданы ключи почти от трех десятков новых автобусов.

Звезды уезжали оттуда под бурные аплодисменты и приветственные возгласы жителей чувашской столицы. На всем пути этих трех автобусов люди на улицах стояли и махали сплоченной команде Первого канала.

«Наши корреспонденты рассказали: едем в автобусе, и вот люди видят знакомые лица, и им машет весь троллейбус, который проезжает мимо, — отметил Ильин. — Для нас чудо, что нас здесь так ждут. А для Чебоксар чудо, что народ видит такое огромное количество узнаваемых лиц, которых обычно можно увидеть только на экране телевизора».

«Будет о чем вспомнить»

К слову, город очень серьезно подготовился к визиту столичных гостей. Это было хорошо видно по количеству баннеров на улицах, по иллюминации, которую, кстати, частично привезли сами телевизионщики, по повсеместным логотипам Первого канала.

«Не мы были инициаторами, они сами нас об этом попросили: «Можно мы сделаем так, потому что очень важно, чтобы все люди были здесь в этот день?», — пояснил Ильин. — Конечно, повезло еще и с погодой. И с тем, что это выходной день. Повлияло много факторов, но я считаю, что самый главный из них — это желание чувашей нас пригласить».

И они смогли все это реализовать. Все детишки были очень рады. И не только они, но и взрослые.

С Красной площади три разные группы отправились по своим адресатам, и некоторые моменты были крайне волнующими и трогательными. Например, визиты в Республиканскую детскую клиническую больницу или в Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Но были и веселые вещи. Взять футбольный матч между командами Первого канала и местной юношеской спортшколы. Звезды вели 3:1, но «смогли-таки» позволить ребятам отыграться, а потом и благополучно уступили им в серии пенальти.

Обо всех мероприятиях рассказать здесь не представляется возможным — настолько обширна и разнообразна была программа благотворительной акции.

«Вы знаете, казалось, что всего так много, — призналась ФАН актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. — Так много мероприятий, так много людей, детей, солнца. Мне кажется, что мы все привезем отсюда в сердце эти счастливые эмоции, которые испытали и мы, команда Первого канала, и, надеюсь, все жители этого прекрасного города. Думаю, у них до следующего года, а, может, и не до следующего, будет о чем вспомнить».

Этот светлый, солнечный день завершался гала-концертом на той же Красной площади с трансляцией в прямом эфире телеканала «Музыка Первого». В нем выступило много групп и исполнителей, прежде всего молодых, а хедлайнером была «Дискотека Авария».

«Огромный день, насыщенный событиями, все на уровне, — рассказала ФАН Арина Шарапова. — Вся наша кавалькада, человек двести по-моему гостей, была четко распределена по разным площадкам, и каждый получал свою долю позитива. Несмотря на то, что мы были в очень тяжелых местах, в том же онкологическом детском центре, там все равно есть какой-то позитив. Мы радуемся вместе с этими детьми, с их мамами. Мы дали им возможность улыбнуться».

К слову, популярная телеведущая, как призналась сама, приняла сейчас участие в этой доброй акции то ли в 16-й, то ли уже в 17-й раз. У коллеги Шараповой — Ирины Муромцевой — это пока что только третий, говоря языком футбольных фанатов, выезд.

«Акция в Чебоксарах — одна из самых лучших, — заверила она ФАН. — Никого не хочу обидеть, все города всегда гостеприимны. Но здесь люди очень постарались. И было видно, что это не потому, что их заставили, а потому что от души. Им хотелось показать нам свой город. Поэтому лично мне понравилась данная поездка».

Акция Первого канала — это, в первую очередь, возможность познакомить большую телеаудиторию с другими городами именно с этой человеческой стороны, добавила Ирина. К тому же все совпало — и День защиты детей, и 550 лет Чебоксарам.

«Многие люди, которые смотрели сегодня Первый канал на протяжении всего дня, увидели, я думаю, для себя этот славный город с каких-то новых сторон, — отметила Муромцева. — Безусловно, надо отдать должное всем местным. А вообще, это в крови у русских людей — милосердие и помощь ближнему, тому, кто в ней нуждается».

«Мы все — родственники»

Для известной телеведущей Розы Сябитовой поездка в Чебоксары была важна еще по одной причине.

«Почему я здесь? — начала она с вопроса общение с корреспондентом ФАН. — Я, татарка, в принципе, приехала к родственникам. Чуваши — они действительно нам родственники. У нас же все очень похоже. Люди говорили на чувашском языке, и наполовину я понимала, о чем идет речь. У нас схожая культура, костюмы. Ну как не поддержать родственников, особенно в такой радости?»

Второй повод такой, что у Первого канала, подчеркнула Роза, очень много традиций, а она сама — человек традиций. Все считают, что традиции — это привычки, передающиеся из поколения в поколение.

«Традиция, которая нравится мне и в которой я участвую уже не первый год, — поддерживать новых друзей во всех их начинаниях, — отметила Сябитова. — Я с большим удовольствием подключаюсь, поэтому сейчас здесь и нахожусь».

Телеведущая добавила, что когда была в больнице, то видела настоящих маленьких героев, и такие, по ее мнению, могли родиться только у нас в стране.

«Талантливые и мужественные дети, — засвидетельствовала Роза. — Потому что у них хорошие матери. А почему они хорошие матери? Потому что я вижу хороших мужчин, которые создают им все условия для того, чтобы рождались здоровые и умные дети. И если ребенок болеет, то сделать все, чтобы он выздоровел. И еще дать возможность жене тоже реализовать себя».

У упоминавшейся выше Блёданс есть в Международный день защиты детей немало забот и в своем благотворительном фонде, но вот уже второй раз она отдает предпочтение акции «Стань первым!».

«Это масштабнейший праздник, все прошло на самом высоком уровне, — призналась она. — Все дети счастливы: столько подарков, общения, песен, танцев, флешмобов! Этот праздник они все вспомнят, даже когда вырастут. Думаю, что лучше Первого канала пока никто ничего не придумал».

«Дети — определение совести, интеллекта и душа нации»

Носик выразил, наверное, всеобщее мнение: все эти люди едут на такие акции по одной простой причине — потому что этого просит душа. Он уверен, что обязательно надо делать что-то такое, что выходит за пределы коммерции, выгоды, даже здравого смысла. Надо делать то, что доставляет тепло.

«Сегодня такое количество детей было рядом с нами, они обнимали нас, смеялись, плакали, о чем-то рассказывали, читали стихи, — перечислил актер. — Это потрясающе! Это — безумная энергетика и ощущение счастья от того, что они такие непосредственные, в отличие от нас, взрослых. Настоящие, искренние».

По мнению Александра, дети, так же, как и старики, а они, как он говорит, тоже в каком-то смысле дети, — это и есть определение совести нации, ее интеллекта и души.

«Если дети и старики ухожены, если они в любви, значит такая страна имеет право на жизнь, — заявил Александр. — Если нет, то до свидания, надо прощаться и ставить большой посмертный камень. Поэтому мы сюда и приезжаем — чтобы принять участие в том, что дает радость детям, что дает шанс снова напомнить взрослым, у которых еще нет детей, или они вечно в суете, что нужно об этом думать и это решать».

Актер театра и кино рассказал, что после всего случившегося в этот яркий день они делились впечатлениями с Алексеем Лысенковым и единогласно пришли к выводу — суббота прошла по-настоящему результативно.

«Тут такая «обратка» — ты даешь, и тебе возвращается, — сказал Носик. — Конкретный разговор, конкретные эмоции, конкретные ощущения. Не общие слова со сцены, а прямое общение с детьми — с любовью, с нежностью, с интересом, с гордостью от сделанного. Это прекрасно! День прожит правильно. Мы сделали что-то маленькое, но очень приятное».

…После гала-концерта состоялся торжественный салют, а для десанта Первого канала столь светлый и насыщенный день завершался около полуночи в зале вылета чебоксарского аэропорта. Когда молодой певец HARU (Юрий Пак) запел под гитару «Есть только миг» (из фильма «Земля Санникова»), песню подхватил весь зал.

Потом были и другие советские и российские хиты. И все без исключения присутствующие, можно предположить, покидали столицу Чувашии с чувством удовлетворения, выполненного долга и с осознанием того, что все это было сделано явно не зря, и звездам есть чем гордиться.