Луганск, 3 июня. Представители украинских силовых ведомств продали патроны и мины Народной милиции ЛНР. Об операции, подтверждающей факт преступления в рядах украинской армии, рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Как уточнил офицер, украинские военные продали ополченцам ящик патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-миллиметровым минометам. Филипоненко отметил, что ЛНР неоднократно сообщала о фактах продажи украинскими силовиками оружия и боеприпасов жителям подконтрольных Киеву районов, расположенных у линии соприкосновения. Также офицер сообщил, что со складов Вооруженных сил Украины похищали крупные партии боеприпасов.

Иван Филипоненко пояснил, что командир 25-й бригады ВС Украины в преддверии ротации из зоны проведения Операции объединенных сил пустил боеприпасы в дело. Народная милиция ЛНР зафиксировала десять обстрелов за минувшую неделю со стороны 25-й бригады. Как рассказал Филипоненко, солдаты и офицеры бригады начали сбывать боеприпасы местному населению по низким ценам, желая получить выгоду.

«Для продажи более крупной партии командир второго батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-миллиметровым минометам», — рассказал представитель ЛНР.

Согласно договоренностям сторон, украинские силовики оставили товар в секретном месте у линии соприкосновения, после чего передали координаты сотрудникам Народной милиции, которые нашли боеприпасы в указанной точке. Филипоненко отметил, что видеозапись операции, подтверждающей факт преступления в рядах украинской армии, опубликована на официальном сайте Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов увидел связь между приходом Владимира Зеленского к власти в Украине и увеличением количества обстрелов республики силовиками. Кацавалов отметил, что с 20 мая повреждения зафиксированы в трех населенных пунктах, пишет Газета.ru.