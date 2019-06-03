Сербия не поддержит санкции Запада против России

Белград, 3 июня. Белград не будет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель сербского парламента Майя Гойкович на встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

«Сербия никогда не станет вводить санкции в отношении России и российского народа», — сказала глава сербского парламента в ходе встречи с российской делегацией.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин находится в понедельник с рабочим визитом в Белграде. Он провел беседу с президентом Сербии Александром Вучичем за закрытыми дверями. Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что глава республики поблагодарил Москву за поддержку Сербии.

Володин также выступит перед депутатами сербского парламента и откроет четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между нижней палатой парламента РФ и Народной скупщиной Сербии.