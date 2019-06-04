Сирийские беженцы рассказали о возвращении на родину после многолетнего перерыва

Дамаск, 4 июня. Несколько десятков сирийских семей, перемещенных из-за распространения терроризма, прибыли в пункт Балбосия в западной части Хомса. Все они прибыли из Ливана в Сирию на 16 автобусах в рамках программы сирийских властей по распределению беженцев в города и деревни, освобожденные от терроризма.

Ряду людей также были оказаны медицинские услуги, среди них было много детей и пожилых людей. Это уже 15-я партия сирийских беженцев, прибывших в Сирию. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Кроме того, корреспонденту ФАН удалось поговорить с людьми, которым удалось вернуться на родину спустя стольких лет терроризма.

«Сегодня самый хороший день, потому что мы возвращаемся на свою родину к близким. Я очень рад. Конечно рад, особенно рад тому, что это происходит во время наступающего праздника», — рассказал один из мужчин.

«Наше возвращение происходит благодаря САА и нашему лидеру президенту Сирии Башару Асаду. Мы возвращаемся на родину, поэтому это для нас двойной праздник. Спасибо всем силовикам за то, что они нам помогали. Мы очень рады, потому что все процедуры быстро прошли», — отметил второй.

«Мы выполняем поручения мэрии и департамента здравоохранения для принятия вернувшихся беженцев. Полная медгруппа всегда готова принять беженцев, оказать им необходимую медицинскую и скорую помощь, а также предоставить вакцины детям», — заявил один из представителей принимающих организаций.

Стоит отметить, что сотни людей, вынужденных покинуть сирийскую республику во время войны, ежедневно возвращаются на родину через контрольно-пропускные пункты, расположенные на границе страны.