ЛНР и ДНР подписали протокол о межпарламентском сотрудничестве

Луганск, 3 июня. Председатели парламентов ЛНР и ДНР Денис Мирошниченко и Владимир Бидевка по итогам рабочей встречи в Луганске подписали протокол о межпарламентском сотрудничестве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе встречи депутаты ЛНР и ДНР обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества, вопросы организации местного самоуправления, формирования правовой системы республик, приведения законодательств ЛНР и ДНР к единым нормам и стандартам, а также вопросы патриотического воспитания.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко отметил, что в рамках реализации подписанного протокола будут решаться существующие в республиках проблемы законодательного характера.

«Определен ряд вопросов, которые мы уже начнем прорабатывать. Разработан график совместных заседаний как по комитетам, так и по комиссиям. И самое главное, что проекты законов, которые были разработаны еще предыдущими созывами Народного совета как Донецка, так и Луганска, сейчас будут возобновлены. И я думаю, что в ближайшее время мы получим первые результаты совместной работы в новом формате, в новом составе рабочих групп, которые сегодня прошли обновление», — сказал Мирошниченко.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка отметил, что состоявшаяся встреча была очень продуктивной.