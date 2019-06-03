США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет «Сармат» и «Авангард»

Москва, 3 июня. Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Об этом заявил автор материала, опубликованного на портале Military Watch.

Американская система противоракетной обороны включает в себя зенитно-ракетный комплекс Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD. И ни одни из них не способен обнаружить новейшие российские ракеты, следовательно, они бессильны против «Сармата» и «Авангарда», заявил автор статьи.

По его словам, наиболее совершенной из всех американских систем является Patriot, однако ЗРК уступает российским системам С-300. Это связано с системой пуска комплекса. Если у Patriot «горячий пуск», то у С-300 «холодный» вертикальный старт.

В материале подчеркивается, что американские системы могут сбить межконтинентальную баллистическую ракету только во время ее снижения. Автор напомнил, что система AEGIS в 2017 году не смогла отследить и сбить северокорейскую ракету «Хвасонг».

Отметим, впервые о создании ракетного комплекса «Авангард» президент РФ Владимир Путин сказал во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Глава российского государства назвал вооружение адекватным ответом на американскую систему ПРО.