Новое уголовное дело возбуждено в ходе расследования по полковнику Захарченко

Москва, 3 июня. Специалисты в ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко возбудили новое уголовное производство о фальсификации доказательств одним из фигурантов Иваном Кожевниковым. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, фальсифицированные материалы были получены во время рассмотрения в Гагаринском районном суде иска, который подготовил заместитель генпрокурора РФ в соответствии с антикоррупционным законодательством. Прокуратура в рамках иска потребовала обратить в доход государства имущество беглого сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина, который является соучастником Захарченко, а также подконтрольных лиц.

Суд установил, что на Кожевникова по просьбе Сенина зарегистрировано существенное количество недвижимости, поэтому его привлекли в качестве соответчика. Кожевников, по данным пресс-службы, решил ввести суд в заблуждение и предоставил в качестве подтверждения возможности покупки этой недвижимости документы, которые содержат ложные сведения о наличии крупной суммы денег.

Напомним, Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД обвиняется в четырех случаях получения взяток.

Как утверждают следователи, семь миллионов рублей Захарченко передал экс-глава и один из владельцев компании «Русинжиринг» Анатолий Пшегорницкий, затем 800 тысяч долларов полковник получил от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. Сенин проходит по делу Захарченко как соучастник.

Активы беглого сотрудника ФСБ Сенина общей суммой 380 миллионов рублей были обращены в доход государства, пишет «Свободная Пресса». Такое решение вынес Гагаринский суд Москвы.

В конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко, отца экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ, к четырем годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей, передает «ФедералПресс».