Oppo и Xiaomi показали смартфоны со скрытой камерой

Москва, 3 июня. Компании Oppo и Xiaomi представили смартфоны со скрытой под экраном фронтальной камерой. Первой новинкой поделилась Oppo на странице компании в Twitter.

На видео сотрудник компании делает фотографию, но камеру на кадрах не видно. Однако, чтобы доказать наличие камеры, сотрудник закрывает ее пальцем. Как отметил вице-президент Oppo Брайан Шен, на данный момент снимки, сделанные на скрытую камеру, уступает в качестве тем, что сделаны на традиционную.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ????



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! ???? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY