Шнуров объявил о завершении эпохи рэп-баттлов

Москва, 3 июня. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что эпоха рэп-баттлов подошла к концу. По мнению лидера группировки «Ленинград», подобные шоу стали неинтересными.

Шнуров констатировал, что как зрелище рэп-баттлы перестали его увлекать. Музыкант при этом допустил, что они еще могут существовать в качестве способа выяснения отношений и сопоставления понятий.

«Мне кажется, что этот жанр уже умер, — приводит его слова журнал ПМЭФ. — Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме».

С 6 по 8 июня в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В прошлом году это мероприятие посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

В последние годы в России особую популярность приобрели рэп-баттлы, записи которых распространялись в Сети. Петербург был признан неофициальной столицей этих мероприятий. В частности, это произошло из-за того, что в городе начали проводить поединки Versus, участие в которых принимали многие популярные среди молодежи рэперы.

Одной из самых известных рэп-битв стала встреча Оксимирона и Гнойного, запись которой опубликовали на YouTube-канале организатора поединка Versus Battle в ночь c 13 на 14 августа 2017 года. Чуть более чем за сутки ролик набрал свыше 10 миллионов просмотров.

Одним из участников Versus является рэпер ST, с которым у Шнурова есть совместные хиты. 28 мая «Ленинград» выпустил новый клип на песню «Кабриолет».