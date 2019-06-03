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Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

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Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Киев, 3 июня. Федор Вениславский будет представлять президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде. Соответствующий указ подписал глава украинского государства Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте президента.

«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», — говорится в указе украинского лидера.

Зеленский назначил своего представителя в Конституционном суде

Федор Вениславский родился в 1969 году в Волынской области. Он является кандидатом юридических наук, занимает должность доцента кафедры конституционного права в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

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Автор: Данила Копп
Источник: Сайт президента Украины
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