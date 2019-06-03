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Самолет airBaltic вернулся в Ригу из-за неисправности

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Самолет airBaltic вернулся в Ригу из-за неисправности

Рига, 3 июня. Самолет авиакомпании airBaltic Рига — Стокгольм вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. 

Из Риги судно вылетело в 12.05 (по рижскому времени) и должно было приземлиться в Стокгольме в 12.10 по местному времени, уточняет портал la.lv. Однако в ходе полета экипаж констатировал несоответствующее давление воздуха в салоне самолета.

Представители авиакомпании подчеркнули, что полет можно было бы продолжить на сниженной высоте, но для удобства пассажиров капитан воздушного судна принял решение вернуться в Ригу.

Во время полета было получено сообщение о технических проблемах, поэтому самолет, следовавший рейсом Рига — Стокгольм, было решено посадить в Риге в соответствии со стандартными процедурами повышенной безопасности, рассказала представительница аэропорта Рига Лаура Карните. Самолет приземлился в Риге в 13.35.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: la.lv
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