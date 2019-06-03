Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек
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Махачкала, 3 июня. Газовый баллон взорвался в автомобиле УАЗ в Чародинском районе Республики Дагестан, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел 3 июня в селе Цуриб. В автомобиле ехала семья с детьми, пострадали двое родителей и пятеро детей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели потушили горящий автомобиль. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на трассе «Кавказ» в Дагестане погибли три человека и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести при столкновении двух легковушек.
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