Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек

Махачкала, 3 июня. Газовый баллон взорвался в автомобиле УАЗ в Чародинском районе Республики Дагестан, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 3 июня в селе Цуриб. В автомобиле ехала семья с детьми, пострадали двое родителей и пятеро детей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели потушили горящий автомобиль. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе «Кавказ» в Дагестане погибли три человека и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести при столкновении двух легковушек.