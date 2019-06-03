Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек

527
0 Оставить комментарий

Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек

Махачкала, 3 июня. Газовый баллон взорвался в автомобиле УАЗ в Чародинском районе Республики Дагестан, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 3 июня в селе Цуриб. В автомобиле ехала семья с детьми, пострадали двое родителей и пятеро детей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек

На место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели потушили горящий автомобиль. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Газовый баллон взорвался в УАЗ в Дагестане, пострадали семь человек

Ранее сообщалось, что на трассе «Кавказ» в Дагестане погибли три человека и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести при столкновении двух легковушек.

infox - new
Автор: Мария Радько
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров