Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Москва, 3 июня. Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Новинка создана на базе кроссовера Kodiaq. Длина автомобиля Skoda Mountiaq составляет почти 5000 мм, ширина — больше 2000 мм, а высота — 1710 мм. У машины, вес которой составляет почти 2,5 кг, двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 190 лошадиных сил.

Модель оснастили большой грузовой платформой и 17-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, шпионские фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения опубликованы в Сети. Новая модель лишилась передней двойной оптики и получила увеличенную решетку радиатора и обновленный бампер.