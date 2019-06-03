Центробанк анонсировал рост доллара и евро 4 июня

Москва, 3 июня. Центральный банк России объявил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 4 июня.

Регулятор на официальном сайте анонсировал рост валют во вторник. Так, по данным Центробанка, курс американской валюты 4 июня составит 65,55 рубля, что на 17 копеек выше установленного ранее. В то время как евро подорожает на 37 копеек и достигнет отметки в 73,21 рубля.

В понедельник на открытии торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 12 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня и составил 65,55 рубля, тогда как евро — 73,18 рубля, пишет «Свободная Пресса».

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,5%, составив 2652,15 пункта. Индекс РТС потерял 1% и достиг отметки в 1274,6 пункта.

Ранее стало известно о том, что акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились. На пике цена акции компании достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17%.

Аналитики связывают стремительный рост котировок с предстоящей выплатой корпорацией рекордных дивидендов за прошлый год и сообщениями о разработке новой дивидендной компании.

Как свидетельствуют данные на официальном сайте ММВБ, в понедельник индекс Московской международной валютной биржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов. Аналитики объяснили, что индексы растут на фоне положительной динамики цен на нефть.