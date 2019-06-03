Эксперт объяснил, почему Москва не причастна к видео о захвате земель Украины Румынией

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, посмотрев случайное видео на YouTube, написал на своей странице в Facebook о необходимости защищать украинские территории, потому что «даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками»».

Видео, о котором идет речь, служит прологом будущей электронной книги об «альтернативной реальности», в которой Румыния и Молдавия объединяются и нападают на Украину, чтобы вернуть себе часть Черновицкой и Одесской областей. Тем не менее, Анатолий Матиос увидел в этой выдумке реальную угрозу для Украины и объявил о проведении во вторник срочного межведомственного совещания с руководством МИД Украины, Генштаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

В понедельник же Матиос лично внес в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства. При этом он подчеркнул, что лица эти «понятны, но процессуально не установлены».

В ходе обсуждения этой информации в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» было озвучено предположение о том, что под «понятными, но процессуально не установленными лицами» украинский военный прокурор имел в виду Кремль. Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что если бы ролик, столь напугавший Матиоса и прочих украинских силовиков, был сделан российскими специалистами, он бы был совершенного иного уровня.

«В российских оперативных планах никаких захватнических задач, целей либо объектов на Украине нет. Мы рассматриваем Украину как соседнее государство, к сожалению, недружелюбное. Мы бы хотели, чтобы Украина сохранила свой внеблоковый статус как лучшую гарантию от любых будущих потрясений. А что касается ролика, то подделка была бы сделана квалифицированно. А в этом ролике нет, что называется, штабной культуры. Она отсутствует и в обозначениях, и в направлениях главных ударов. Это не какие-то топографические карты, а карты, взятые из Интернета. Поэтому перед нами типичная провокация», — заявил Коротченко в прямом эфире политического ток-шоу.

При этом военный эксперт уверен, что «определенные люди на Украине, в том числе те, что не желают мирного урегулирования отношений Москвы и Киева путем официальных переговоров, будут использовать эту дешевую низкопробную провокацию для дальнейшего нагнетания страстей».