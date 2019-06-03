Послы Польши и Израиля возмущены новым памятником Шухевичу на Украине

Киев, 3 июня. Посол Польши и посол Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион возмущены действиями руководства Ивано-Франковска, говорится в сообщении польской дипмиссии в Facebook. Поводом для этого стал новый памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА1) (запрещена в России) Роману Шухевичу.

Послы Польши и Израиля выразили протест против открытия нового памятника командиру УПА. Дипломаты напомнили, что Шухевич не был «героем», а ответственен за то, что «унес жизни десятков тысяч равных себе — пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились богу на польском или иврите».

«Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле», — говорится в сообщении в социальной сети.

Дипломаты также призвали школьников Ивано-Франковска глубже изучать историю своей страны, в частности, открывать правдивые истории польско-еврейско-украинского наследия.

Отмечается, что Циховский и Лион отправили письмо мэру Ивано-Франковска.

1 Организация запрещена на территории РФ.