Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Послы Польши и Израиля возмущены новым памятником Шухевичу на Украине

513
0 Оставить комментарий

Послы Польши и Израиля возмущены новым памятником Шухевичу на Украине

Киев, 3 июня. Посол Польши и посол Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион возмущены действиями руководства Ивано-Франковска, говорится в сообщении польской дипмиссии в Facebook. Поводом для этого стал новый памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА1) (запрещена в России) Роману Шухевичу.

Послы Польши и Израиля выразили протест против открытия нового памятника командиру УПА. Дипломаты напомнили, что Шухевич не был «героем», а ответственен за то, что «унес жизни десятков тысяч равных себе — пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами — только потому, что они молились богу на польском или иврите».

«Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле», — говорится в сообщении в социальной сети.

Дипломаты также призвали школьников Ивано-Франковска глубже изучать историю своей страны, в частности, открывать правдивые истории польско-еврейско-украинского наследия.

Отмечается, что Циховский и Лион отправили письмо мэру Ивано-Франковска.

Послы Польши и Израиля возмущены новым памятником Шухевичу на Украине

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров