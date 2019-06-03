Володин на встрече в Белграде рассказал о сотрудничестве между Россией и Сербией

Белград, 3 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной в Белграде рассказал о взаимодействии России и Сербии.

«В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Белград 17 января 2019 года подписан ряд важных двусторонних соглашений, расширяющих правовую базу сотрудничества в экономике, социальной сфере, в области наукоемких технологий, других направлениях, — напомнил Володин. — Речь идет о промышленной кооперации, развитии цифровых технологий, атомной энергетики, исследованиях поверхности земли в сельскохозяйственных и иных целях».

По словам российского парламентария, на территории Сербии работают более 800 компаний с российским капиталом. Россия по объему товарооборота занимает третье место среди зарубежных торговых партнеров Сербии, а по объему сербского импорта Россия занимает пятое место. В числе импорта — поставки овощей, фруктов, молочной продукции, текстиля, лекарственных препаратов.

«Нам необходимо обсудить, что еще можно сделать в парламентском измерении, чтобы эту позитивную динамику вывести на более высокий уровень. Приоритетное значение в этой связи имеют совместные проекты в энергетике», — сказал Володин.

Примером взаимовыгодного партнерства он назвал нефтеперерабатывающий завод в сербском Панчево, который управляется российско-сербской топливно-энергетической компанией АО «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Предприятие в 1999 году подверглось бомбардировкам НАТО, ущерб исчислялся десятками миллиардов долларов. В 2009 году российский менеджмент начал ускоренную модернизацию НПЗ, и сегодня завод производит более 20 наименований нефтепродуктов, обеспечивает энергетическую стабильность Сербии, создает новые рабочие места (общая численность персонала – 1524 человек. Внешнеторговый оборот России и Сербии в 2018 году составил 2096,5 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2017 годом на 1,9% – такие цифры привел Вячеслав Володин.

Торгово-экономическое сотрудничество он призвал подкреплять расширением гуманитарных контактов, научных и образовательных обменов. По его словам, в России сегодня обучается порядка 300 студентов из Сербии. На следующий учебный год для сербских студентов, желающих обучаться в российских вузах, квота вновь увеличена – выделено 122 стипендии.

«Было бы правильным на парламентском уровне содействовать росту числа сербских студентов в российских вузах и российских студентов в сербских образовательных учреждениях», – признал глава нижней палаты российского парламента.

Вячеслав Володин оценил участие депутатов Народной скупщины в сессиях Парламентской ассамблеи ОДКБ и сотрудничество с сербами на международных парламентских площадках, в том числе в Межпарламентском союзе и напомнил, что очередная 141-я Ассамблея этой старейшей международной парламентской структуры пройдет осенью этого года в Белграде. Он также обратил внимание сербских коллег на такие новые межпарламентские форматы, как Совещание спикеров парламентов стран Евразии и Международный форум «Развитие парламентаризма».

«Уверен, что наше сегодняшнее заседание будет содействовать углублению российско-сербского стратегического партнерства, дальнейшему сближению наших народов и повышению уровня жизни граждан России и Сербии», – сказал парламентарий.

Напомним, сегодня российская делегация во главе с Вячеславом Володиным находится с визитом в Белграде.