Дамаск, 3 июня. В рамках усилий правительства Сирии по обеспечению потребностей беженцев, пострадавших в результате терроризма, в сотрудничестве с руководством провинции Идлиб и Обществом Сирийского Арабского Красного Полумесяца, была оказана гуманитарная помощь более чем 600 семьям, вынужденным уйти из Идлиба из-за военных действий. Кроме того, была оказана помощь жителям деревень Махершор и Кафр-Раа в сельской местности восточной части Хамы. Им предоставили все необходимые продукты, наборы личной гигиены и бытовую технику.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Тысячи семей из провинции Идлиб покинули свои города и поселки из-за действий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, большая часть из них бежала в безопасные провинции, находящиеся под контролем сирийского государства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Центры временного проживания расположены в городах Хама, Алеппо, Латакия, Тартус, Хассия и Зайнаб. Тысячи людей проживают в арендованных домах в большинстве сирийских городов, где работают международные организации, в частности, Сирийский Арабский Красный Полумесяц и российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Сотрудники этих организаций оказывают посильную помощь всем нуждающимся.

Следует отметить, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в сотрудничестве с сирийским правительством продолжает оборудовать два пункта пропуска в Абу-эль-Тахре и Муреке для облегчения выезда граждан из провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что тысячи людей из восточных деревень сирийских провинций Хама и Идлиб, которые были вынуждены бежать из своих родных городов и поселков, продолжают страдать от сложных гуманитарных условий. В частности, из-за нехватки продовольствия и воды. Еще более трагично, что гуманитарные организации не обращают внимания на их плачевное положение, несмотря на многочисленные призывы активистов рассмотреть их и оказать им помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.