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Более 600 сирийских семей из Идлиба получили гуманитарную помощь от правительства

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Более 600 сирийских семей из Идлиба получили гуманитарную помощь от правительства

Дамаск, 3 июня. В рамках усилий правительства Сирии по обеспечению потребностей беженцев, пострадавших в результате терроризма, в сотрудничестве с руководством провинции Идлиб и Обществом Сирийского Арабского Красного Полумесяца, была оказана гуманитарная помощь более чем 600 семьям, вынужденным уйти из Идлиба из-за военных действий.  Кроме того, была оказана помощь жителям деревень Махершор и Кафр-Раа в сельской местности восточной части Хамы. Им предоставили все необходимые продукты, наборы личной гигиены и бытовую технику.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Более 600 сирийских семей из Идлиба получили гуманитарную помощь от правительства

Более 600 сирийских семей из Идлиба получили гуманитарную помощь от правительства

Тысячи семей из провинции Идлиб покинули свои города и поселки из-за действий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, большая часть из них бежала в безопасные провинции, находящиеся под контролем сирийского государства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Центры временного проживания расположены в городах Хама, Алеппо, Латакия, Тартус, Хассия и Зайнаб. Тысячи людей проживают в арендованных домах в большинстве сирийских городов, где работают международные организации, в частности, Сирийский Арабский Красный Полумесяц и российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Сотрудники этих организаций оказывают посильную помощь всем нуждающимся.

Следует отметить, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в сотрудничестве с сирийским правительством продолжает оборудовать два пункта пропуска в Абу-эль-Тахре и Муреке для облегчения выезда граждан из провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что тысячи людей из восточных деревень сирийских провинций Хама и Идлиб, которые были вынуждены бежать из своих родных городов и поселков, продолжают страдать от сложных гуманитарных условий. В частности, из-за нехватки продовольствия и воды. Еще более трагично, что гуманитарные организации не обращают внимания на их плачевное положение, несмотря на многочисленные призывы активистов рассмотреть их и оказать им помощь.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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