Москва, 3 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать создание единой базы данных для всех ведомств по примеру Федеральной налоговой службы. Об этом он рассказал на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

По словам председателя правительства, налоговая служба сделала многое для цифровизации и автоматизации единой базы данных. По его словам, «другие ведомства пока на этом языке не разговаривают».

Как пишет ТАСС, Медведев поручил создать единую базу данных всех ведомств по примеру ФНС, Федерального казначейства, службы по финансовому мониторингу. Политик считает, что создание единой базы данных всех ведомств должно быть «сквозным решением» для всех органов. Глава Кабмина добавил, что доступ к данным может быть разным, в зависимости от ведомства.

Ранее Минюст создал единую базу данных о россиянах. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в федеральные законы, чтобы эффективнее защитить персональные данные россиян. В частности речь идет о ведении учета государственными информационными системами всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных. Они будут храниться в электронном виде по месту требования, а получить информацию можно будет по межведомственному запросу.

В России закон о персональных данных вступил в силу в сентябре 2015 года. Согласно ему, все данные о россиянах должны храниться на серверах, расположенных на территории страны.

Об инициативе создания в России единой базы данных с персональной информацией обо всех ее гражданах в июле 2016 года на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.