Экономист объяснил, как отмена лишних ГОСТов поможет бизнесу в РФ

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил о необходимости крупной модернизации 10 тысяч действующих советских ГОСТов.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные стандарты, принятые до 1991 года» <…> С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже десяти лет , — сказал чиновник, его слова приводит РИА Новости.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам Российской экономической школы, профессор финансов Олег Шибанов в комментарии корреспонденту Федеральному агентству новостей напомнил, что эта тема обсуждалась в том числе и на более высоких уровнях — на уровне главы правительства РФ. Он отметил, что стандарты, разработанные при СССР, мешают бизнесу нормально работать и развиваться.

«Об этом [необходимости пересмотра ГОСТов] заявлял в том числе и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Пересмотр будет вполне адекватной мерой с точки зрения снижения давления на бизнес. Потому что такие стандарты — это скорее способ давления на бизнес, нежели помощь», — рассуждает экономист.

По словам эксперта, экономика в целом после отмены ряда действующих нормативных актов быстрее расти не будет, хотя положительный эффект предприниматели, безусловно, ощутят.

«С другой стороны, эти облегчения существенного эффекта не дадут. Это будет довольно маленький прирост, даже если мы сможем подсчитать его в данных», — подчеркнул Олиг Шибанов.

Напомним, еще в 2009 году Дмитрий Медведев говорил о том, что ГОСТы негативно сказываются на темпах роста отечественной экономики. Он особо отмечал, что профильным ведомствам необходимо разработать новые стандарты, которые бы отвечали как требованиям надзорных ведомств, так и интересам бизнеса.