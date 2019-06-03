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Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

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Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

Лондон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Видео их приветствия на крыльце уже появилось в соцсетях.

На кадрах появившейся в Twitter записи можно видеть, как Трамп и Елизавета с улыбками обмениваются приветствиями. Трампа сопровождает его супруга Меланья. Кроме того, внутрь дворца вместе с ними проследовали сыном британской королевы принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская.

Как отмечает телеканал RT, теперь диалог президента и первой леди США с королевской семьей должен продолжиться за обедом.

Визит Трампа в Британию продлится до пятого июня. По мнению премьер-министра Соединенного королевства Терезы Мэй, приезд американского лидера является возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Незадолго до госвизита Британию Трамп отметился неоднозначным заявлением о жене принца Гарри Меган Маркл. Политик назвал Маркл злобной за ее высказывания о нем в прошлом (герцогиня, в частности, называла Трампа «женоненавистником» во время его предвыборной кампании в 2016 году.— Прим. ФАН).

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Автор: Игорь Федоров
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