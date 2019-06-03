Представитель «Офицеров России» прокомментировал гибель экс-спецназовца в Подмосковье

Гибель бывшего спецназовца возле кафе под Красногорском должна научить всех потенциальных очевидцев немедленным звонкам в полицию в аналогичных ситуациях. Такую точку зрения в интервью Федеральному агентству новостей высказал председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков.

Погибший в результате инцидента в Подмосковье Никита Белянкин принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах. По словам Антона Цветкова, он не был знаком с 24-летним бойцом лично, но сразу после известия о трагическом происшествии связался с отцом погибшего и предложил помощь.

«Сейчас многие начинают оценивать работу полиции, действия погибшего, но нас там не было, и мы пока не обладаем достоверными сведениями о том, что действительно произошло. Мы видим одно: человек не прошел мимо чужой беды, это говорит о его смелости, мужестве и отваге», — рассказал представитель «Офицеров России».

Антон Цветков обратил внимание на то, что многие очевидцы во время подобных инцидентов не только проходят мимо, но даже не решаются позвонить в полицию, в то время как именно эта элементарная мера может спасти жизнь кому-либо из участников драки.

«Необходимо помнить всем нам, что, когда что-то происходит, нужно вызывать полицию. Особенно люди, не имеющие специальной подготовки, в первую очередь должны вызвать полицейских. Многие не звонят, просто потому что думают, что кто-то уже вызвал до них», — пояснил собеседник ФАН.

По словам председателя совета по безопасности организации «Офицеры России», необходимо увеличить количество уличных видеокамер и внедрить в системы видеонаблюдения искусственный интеллект, который позволял бы привлекать внимание оператора к той камере, где в данный момент происходит нештатная ситуация.

«Преступники обнаглели от безнаказанности. Безусловно, необходимо увеличить количество полиции на улицах и оперативность их прибытия на место преступления», — добавил Цветков.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил подробности гибели экс-военнослужащего Никиты Белянкина во время драки в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья. По информации следователей, боец пытался помочь получившему во время потасовки ножевое ранение мужчине и произвел несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета. Однако в этот момент ему был нанесен удар ножом в область сердца. От полученных ран он скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».