Шакире предъявят в испанском суде обвинения по шести преступлениям

Мадрид, 3 июня. Певицу Шакиру вызвали в испанский суд, где ей предъявят обвинения по шести преступлениям, связанным с неуплатой налогов.

Колумбийскую певицу в Испании подозревают в неуплате налогов. 6 июня певицу вызвали в суд, где ей будут предъявлены обвинения по шести преступлениям, которые она могла совершить с 2012 по 2014 года. Уточняется, что речь идет о неуплате налога на имущество. Предполагается, что речь идет о сумме в 14,5 миллиона евро.

Как пишут испанские СМИ, все дело в браке певицы: Шакира замужем за футболистом клуба «Барселона» Жерара Пике. Артистка с 2011 года, когда пара официально узаконила свои отношения, проживала с супругом в Каталонии. Согласно законам Испании, человек автоматически становится налоговым резидентом страны после того, как проживет на территории Испании шесть месяцев.

Как пишет ТАСС, таким образом, проживающий более полугода в Испании человек должен платить подоходный налог, в том числе с финансов, заработанных за пределами государства.

В мае Шакира стала участницей еще одного судебного процесса в Испании. Кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес заявил, что певица в своей песне La bicicleta использует без его разрешения фрагменты из композиции Yo te quiero tanto, написанной в 1997 году. Однако арбитражный суд Мадрида 16 мая снял с колумбийской певицы обвинения в плагиате, пишет «Известия».