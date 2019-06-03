Киев, 3 июня. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало и не существует на Украине. Об этом он сообщил на встрече с представителями украинских СМИ.

Встреча патриарха с журналистами прошла в Стамбуле в конце минувшей недели. На мероприятии присутствовал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который опубликовал на своей странице в Facebook заявление Варфоломея, касающееся Киевского патриархата.

Константинопольский патриарх отметил, что создание автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) никак не связано с политическими вопросами. Варфоломей утверждает, что причиной возникновения ПЦУ является пастырская озабоченность тем, что «Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства».

Константинопольский патриарх считает, что за управление украинской церковью отвечает глава ПЦУ Епифаний. Что касается статуса Филарета, который до создания автокефалии возглавлял неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Варфоломей отметил, что тот лишь «был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский».

Напомним, власти Украины, возглавившие страну в 2014 году, активно продвигали идею создания церкви, которая не будет связана с каноническим Московским патриархатом. В конце прошлого года представители Константинопольского патриархата провели в Киеве собор, на котором объединили Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь, выступавшие ранее раскольническими организациями. Таким образом была создана так называемая Православная церковь Украины.

Главой ПЦУ объявили митрополита Епифания, которому 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал томос об автокефалии, считающийся канонически ничтожным в Русской православной церкви. В связи с этими событиями Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. ПЦУ не была признана ни одной поместной церковью.

При этом в самой украинской церкви недавно начал назревать конфликт, поскольку бывший глава Киевского патриархата Филарет делает распоряжения от его имени. Он продолжает утверждать, что возглавляемый им ранее патриархат все еще существует. Кроме того, Филарет заявил, что не пошел бы на договоренности с Константинополем, если бы знал о кабальных условиях томоса.