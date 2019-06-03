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В Сербии обеспокоены отсутствием реакции на события в Косово со стороны международных организаций

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В Сербии обеспокоены отсутствием реакции на события в Косово со стороны международных организаций

Белград, 3 июня. Председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Белграде заявила, что в Сербии обеспокоены отсутствием реакции со стороны международных организаций после событий в Косово.

Именно эти структуры должны заботиться о соблюдении мира и безопасности в Косово, но сейчас сохраняют нейтральную позицию.

«Силы в Косово избили представителя РФ и сербов, это подтверждает, что власти Косово хотят напугать сербское население — все, чтобы оно оставило свою родину, — приводит ФАН слова Гойкович. — Несколько дней назад нам было ясно сказано, что в Косово не будет создано объединенного сербского муниципалитета, что вопреки резолюциям ООН формируется «армия Косово». Ясно, что Приштина не хочет продолжения диалога с Белградом».

Гойкович заявила, что Сербия намерена отстаивать соблюдение фундаментальных международных отношений. Председатель Народной скупщины также добавила, что Сербия отводит России особое место среди своих друзей и никогда не введет санкции в ее отношении.

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Автор: Евгения Авраменко
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