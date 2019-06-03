Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Милонов попросил Роспотребнадзор проверить продукцию «Макдоналдс» на токсичность

179
0 Оставить комментарий

Милонов попросил Роспотребнадзор проверить продукцию «Макдоналдс» на токсичность

Москва, 3 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» на соответствие требованиям законодательства. Соответствующий запрос Милонов направил в ведомство.

По словам Милонова, у россиян вызывает обеспокоенность наличие в продукции «Макдоналдс» диоксинов и других токсичных добавок, которые наносят «непоправимый вред здоровью, в том числе способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ожирения».

«Также неоднократно и доказательно было озвучено, что мясные обрезки и говяжий жир, которые идут на изготовление котлет для бургеров, «промывают» в гидроксиде аммония, и затем подобное мясо с аммиаком успешно продают потребителям, в том числе и детям», — приводит текст запроса Милонова News.ru.

Депутат ссылается на то, что ранее Роспотребнадзор подавал иски против сети ресторанов из-за нарушения санитарных норм, несоответствующего информационным листам содержания в продукции жиров, белков и углеводов, а также наличия кишечной палочки. Так, в 2014 году из-за нарушения санитарных норм в Москве были закрыты четыре ресторана сети.

Ранее телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов заявил, что употребление фастфуда не способствует развитию рака и других болезней. Автор книг о здоровье объяснил, что в умеренном количестве фастфуд не может нанести вред здоровью. Однако Малахов отметил, что в большом количестве жирная пища может способствовать ожирению и развитию сахарного диабета.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров