Милонов попросил Роспотребнадзор проверить продукцию «Макдоналдс» на токсичность

Москва, 3 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить продукцию сети ресторанов «Макдоналдс» на соответствие требованиям законодательства. Соответствующий запрос Милонов направил в ведомство.

По словам Милонова, у россиян вызывает обеспокоенность наличие в продукции «Макдоналдс» диоксинов и других токсичных добавок, которые наносят «непоправимый вред здоровью, в том числе способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ожирения».

«Также неоднократно и доказательно было озвучено, что мясные обрезки и говяжий жир, которые идут на изготовление котлет для бургеров, «промывают» в гидроксиде аммония, и затем подобное мясо с аммиаком успешно продают потребителям, в том числе и детям», — приводит текст запроса Милонова News.ru.

Депутат ссылается на то, что ранее Роспотребнадзор подавал иски против сети ресторанов из-за нарушения санитарных норм, несоответствующего информационным листам содержания в продукции жиров, белков и углеводов, а также наличия кишечной палочки. Так, в 2014 году из-за нарушения санитарных норм в Москве были закрыты четыре ресторана сети.

Ранее телеведущий и популяризатор здорового образа жизни Геннадий Малахов заявил, что употребление фастфуда не способствует развитию рака и других болезней. Автор книг о здоровье объяснил, что в умеренном количестве фастфуд не может нанести вред здоровью. Однако Малахов отметил, что в большом количестве жирная пища может способствовать ожирению и развитию сахарного диабета.