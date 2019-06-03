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Трамп выключил CNN после просмотра выпуска новостей в Великобритании

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Трамп выключил CNN после просмотра выпуска новостей в Великобритании

Вашингтон, 3 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что, находясь с визитом в Великобритании, выключил телеканал CNN, который транслировал фейковые новости. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter глава Белого дома.                                                                                            

Он сообщил, что прибыл в Великобританию​​​ и столкнулся с серьезной проблемой.

«Единственная проблема в том, что CNN является основным источником новостей, доступных из США», — объяснил Трамп.                                                                                    

По словам американского президента, он посмотрел выпуск новостей на телеканале, но через некоторое время выключил его.

«Все негативное и так много фейковых новостей, очень плохо для США. Большие рейтинги падают. Почему владелец AT&T (компания, владеющая CNN) не делает что-нибудь?» — поинтересовался глава Белого дома.

Напомним, противостояние американского президента и телеканала CNN продолжается уже не первый год. Так, в ноябре минувшего года Белый дом приостановил действие постоянной аккредитации корреспондента CNN Джима Акосты после перепалки с Дональдом Трампом на пресс-конференции. А политический обозреватель CNN Анна Наварро назвала президента США «расистской свиньей» в прямом эфире.

Глава Белого дома неоднократно говорил, что телеканал выпускает фейковые новости, пишет «Газета.ru».

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Автор: Сергей Петров
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