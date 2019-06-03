В Госдуме призвали СМИ бороться с распространением детских фото в Сети

СМИ стоит принять участие в антипропаганде выкладывания детских фото в соцсетях. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал депутат Государственной думы Михаил Емельянов.

«Необходимо работать с сознанием родителей. Они должны понимать последствия выкладывания фотографий своих детей в социальных сетях», — заявил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Такую работу должны проводить сотрудники детских садов, школ, а также средств массовой информации, отреагировал парламентарий на прозвучавший ранее призыв Роскомнадзора к родителям.

«Очень многое зависит от СМИ. Они должны все-таки проповедовать добро, а не воспитывать какие-то негативные настроения. Общественное сознание надо формировать соответствующим образом», — пояснил Емельянов.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» добавил, что решать проблему путем введения правовых запретов необходимости нет.

«Я, например, не только никогда и никуда не выкладывал фотографии своих детей, но и не использовал их даже в избирательных кампаниях. Многие мои коллеги часто фотографировались с детьми, выставляли (снимки. — Прим. ФАН) на плакаты. Я никогда этого не делал. Было какое-то предубеждение. Поэтому я думаю, что соответствующее понимание должно быть именно у родителей», — резюмировал Емельянов.

Схожую точку зрения ФАН озвучил и первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. По словам представителя фракции ЛДПР, если и предпринимать какие-то меры, то они должны носить исключительно рекомендательный характер.

«Безусловно, необходимо в принципе тему освещать, потому что это вопрос безопасности детей. Их могут похитить или оказать еще какое-то негативное воздействие», — добавил депутат.

Конечно, надо прежде всего проводить работу с родителями, отметил Сухарев.

«Это мое личное мнение, потому что я считаю, что это вопрос жизни и здоровья наших маленьких граждан, а дети — это будущее нашей страны. Я думаю, что в первую очередь должна проводиться работа с родителями», — обратил внимание депутат.

Он уточнил, что решением таких задач должны заниматься государство и средства массовой информации.

«То, что я вижу сейчас, наоборот, толкает людей на освещение своей жизни в соцсетях — кто и что ест, делает, где находится. В том числе это касается малолетних детей», — добавил парламентарий.

По мнению Сухарева, личная жизнь на то и называется личной, что она подразумевает какую-то тайну.

«Семья — это святое, и выкладывать на всеобщее обозрение это нельзя».

Иную позицию озвучила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Если есть такое желание, пусть выкладывают. Да всю жизнь показывали мы своих детей. Ну что — запретить? Мы не можем. Хочется матери, она показывает своего ребенка, хвастается», — заявила Плетнева.

При этом на вопрос о необходимости проведения профилактических работ с родителями на тему возможных последствий от публикаций она ответила положительно.

«Профилактическая работа должна быть всегда, любая и на любую тему», — добавила член фракции КПРФ.

Напомним, ранее Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в социальных сетях. Как пояснили в ведомстве, впоследствии снимки могут быть использованы одноклассниками ребенка для его травли. Кроме того, в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей.