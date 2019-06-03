Эксперт объяснил, зачем Зеленский едет в Брюссель

Киев ищет себе посредника в Европейском союзе для разрешения гражданской войны на Украине. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Поездка в Брюссель

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко выразила мнение, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Брюссель должен поднять тему обмена пленными на территории Донбасса.

Визит Зеленского в Брюссель запланирован на 4-5 июня. Кроме того, пройдут встречи с руководством Европейского союза.

«Мы убеждены, что завтра (во вторник. — Прим. ФАН) во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой», — сказала Геращенко.

Однако ее беспокоит тот факт, что Зеленский не был приглашен на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

Поиск посредника

Как отметил Артем Журко, визит Зеленского в Брюссель по поводу обмена пленных в Донбассе говорит о том, что украинская сторона по прежнему не намерена работать в вопросах по минскому урегулированию непосредственно со второй стороной гражданской войны — республиками Донбасса.

«Таким образом, Украина либо полностью подконтрольна третьей стороне, либо ввиду несостоятельности своей позиции по «Минску» ищет себе посредника. Эдакую более умную голову, которая способна решить все украинские проблемы. В связи с этим непонятны перестановки в минской подгруппе со стороны Украины. Скорее всего, они носят они лишь декоративный характер, а существенных подвижек без указки даже не из Киева, а уже из ЕС не будет и дальше», — пояснил Артем Журко.

При этом, заметил эксперт, Евросоюз вообще не имеет отношения ни к минскому формату, ни к нормандскому. Есть отдельные страны — Франция и Германия.

«И абсолютно логично было бы решать вопрос хотя бы с ними, но Зеленский едет почему то в Брюссель. Можно ли ожидать какого-то существенного решения по вопросу обмена пленными? Думаю, что нет. Скорее всего, все ограничится декларативными призывами в сторону России со стороны Евросоюза, на которые просто невозможно отвечать как-то конструктивно, поскольку Россия, как известно, стороной конфликта не является», — заключил Артем Журко.

20 мая Зеленский принес в Верховной раде присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.