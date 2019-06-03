Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия
  /  Обновлено: 

ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции

593
0 Оставить комментарий

ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 3 июня. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции. Об этом рассказал представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, киевские силовики в 5.25 по местному времени (совпадает с московским) начали массированный минометный обстрел по направлению города Ясиноватая. 

«В 9.20 (по времени Москвы. — Прим. ФАН) в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции», — сообщил представитель ДНР.

Он уточнил, что транспортное средство покинуло место происшествия. В результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В представительстве республики в СЦКК уточнили, что огонь также был открыт украинскими силовиками по району Васильевской насосной станции, персоналу пришлось спрятаться в укрытии.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция является важным объектом инфраструктуры республики и обеспечивает питьевой водой жителей по обе стороны от линии разграничения. Территория объекта неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ.

ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Васильевская насосная станция также обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу. 

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

infox - new
Автор: Екатерина Кухарева
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров