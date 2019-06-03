ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 3 июня. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции. Об этом рассказал представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, киевские силовики в 5.25 по местному времени (совпадает с московским) начали массированный минометный обстрел по направлению города Ясиноватая.

«В 9.20 (по времени Москвы. — Прим. ФАН) в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции», — сообщил представитель ДНР.

Он уточнил, что транспортное средство покинуло место происшествия. В результате атаки со стороны ВСУ никто не пострадал.

В представительстве республики в СЦКК уточнили, что огонь также был открыт украинскими силовиками по району Васильевской насосной станции, персоналу пришлось спрятаться в укрытии.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция является важным объектом инфраструктуры республики и обеспечивает питьевой водой жителей по обе стороны от линии разграничения. Территория объекта неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ.

Васильевская насосная станция также обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.