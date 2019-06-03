Галкин прокомментировал слухи о строительстве особняка на Кипре

Москва, 3 июня. Известный российский телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что юморист и его супруга, певица Алла Пугачева якобы завершают строительство особняка на Кипре. Кроме того, в материале журнала Starhit утверждается, что отечественные знаменитости получили европейские паспорта.

Как оказалось, это было всего лишь слухом. Галкин подтвердил, что его семья не владеет никакой недвижимостью на Кипре.

«У нас нет особняка на Кипре ни такого, ни какого-либо другого», — сказал 42-летний эстрадный артист в беседе с KP.Ru.

Ранее шоумен показал видео с отдыха семейства. На кадрах видно, как артист вместе со своей женой и детьми наслаждается идиллией на зеленых просторах на берегу реки. На записи видно, как дети звездной пары — Лиза и Гарри — резвятся около водоема. Галкину удалось также запечатлеть, возможно, самый трогательный момент в жизни супруги — пятилетняя дочь знаменитости подбежала к певице и заявила, что она «самая лучшая мама на свете».

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться еще в начале 2000-х. По словам певицы, с Галкиным она начала жить в 2005 году, спустя шесть лет пара зарегистрировала свои отношения. В сентябре 2013 года Галкин и Пугачева стали родителями.