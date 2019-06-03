Бильдерберг-2019 собрал рекордное число противников «Северного потока — 2»

С 30 мая по 2 июня швейцарский курорт Монтре был местом 67-й ежегодной встречи Бильдербергского клуба — той «дворецкой мирового правительства», где ближняя челядь ожидает распоряжений сюзеренов и под кураторством их представителей обсуждает, каким образом, при помощи каких сил и средств, эти распоряжения можно и нужно будет выполнить.

Поскольку вся эта информация традиционно остается закрытой, некоторые выводы приходится делать на основании информации открытой, публикуемой на сайте bilderbergmeetings.org и содержащей перечень тем для обсуждения, а также список приглашенных участников встречи. Впрочем, поручиться за полную идентичность того и другого, разумеется, не может никто.

Но не будем забывать, что само название Бильдербергского клуба, производное от имени отеля Bilderberg в голландском городке Остербек, где в мае 1954 года прошло первое клубное заседание, в переводе означает «гора художников», вернее — «гора создателей картин (образов, видений)». В общем, место сакральное и, как в известном романе Томаса Манна, хотя бы отчасти волшебное.

Следовательно, речь в данном случае должна идти о том, какие образы, кто и где будет представлять на обозрение почтеннейшей мировой публики в течение ближайшего года — до следующего, уже 68-го по счету «Бильдерберга».

Если исходить из отмеченных выше двух официальных источников (перечня тем и списка приглашенных участников), то можно отметить, что «тема России» отдельным пунктом присутствует там уже пятый раз подряд, а присутствие представителей стран (Дания, Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Турция, Болгария, Норвегия, Греция и др., но без учета Германии) и корпораций, так или иначе связанных с реализацией двух крупных энергетических проектов РФ, газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», на этот раз выглядит запредельно высоким: 31 человек из 130.

Для сравнения: в прошлом году к числу таковых можно было отнести всего 23 из 128 участников, да и «специализация» многих из них была далековата от «газовых дел». Зато сейчас — все как на подбор: экологи, ученые, пресса, финансисты и политики.

Так что дело здесь не только в продвижении американского СПГ на европейский рынок — против новых российских газопроводов, неподконтрольных США, сейчас заточена, похоже, вся глобалистская «элита», желающая, говоря словами Дональда Трампа, «не допустить доминирования России в Европе и сохранить доходы Украины от газового транзита».

Спрашивается, что же поменялось за 2018 год и почему вот уже пять лет подряд Россия выступает в качестве проблемы, чтобы не сказать — боли, для Бильдербергского клуба?

Конечно, среди определений этой параполитической структуры нередко можно встретить и такое: «континентально-европейское продолжение Chatham House (Великобритания) и Council on Foreign Relations (США), направленное против СССР, а в нынешних условиях — против Российской Федерации». Но все-таки ни в 1990-е, ни в первое десятилетие XXI века такого концентрированного внимания именно к России не проявлялось.

И, в принципе, понятно, почему: на этом направлении, видимо, все шло по плану, так что вопросы, связанные с РФ и всем «постсоветским пространством» рассматривались разве что в аспекте раздела «сфер влияния» между странами «коллективного Запада».

В данной связи можно вспомнить тему Бильдерберга-2005: «Россия: есть ли у трансатлантических партнеров общая стратегия?» Потом были еще такие: «Куда идешь, Россия?» в 2006 году, а также «Россия—Китай: новый империализм» в 2009 году — но это уже после Мюнхенской речи Владимира Путина, югоосетинского конфликта и начала кризиса 2008 года…

В 2010—2013 годы наша страна официально вообще «исчезла с радаров» Бильдербергского клуба. В 2014-м, после победы киевского «Евромайдана» и свержения Виктора Януковича, вновь появилась там под вывеской «Украина». Зато начиная с 2015 года, после воссоединения Крыма с Россией, — обсуждается «бильдербергерами» непрерывно. В полном соответствии с народной присказкой: «У кого чего болит — тот о том и говорит».

Все это вовсе не означает актуальности ставок на то, что исчезнет раньше: Россия из повестки дня Бильдербергского клуба, сам Бильдербергский клуб или Россия. Но ясно одно — влиятельнейшие участники мероприятия в Монтре просто не знают о том, что «Путин слил». В отличие от множества оракулов в украинских и либеральных российских пабликах.

А что там насчет газопроводов? Да, им наверняка предстоят нелегкие времена. Следует готовиться и к провокациям, и, возможно, к «техногенным» катастрофам. Тем более что российский природный газ, якобы «агрессивный и токсичный», дешевле сжиженного, который будет идти хоть из Катара, хоть из Америки (где он является «молекулами свободы»). А следовательно, если «Турецкий» и второй «Северный» потоки будут достроены, то куда деваться «газотанкерам»?

Правильно, они могут пойти только в Индию и Китай, да еще по сравнительно заниженным ценам. А это — огромный плюс для экономики «азиатских гигантов» и минус для США и, следовательно, для «империи доллара».

И «цена вопроса» тут считается не на миллиарды или даже десятки миллиардов «вечнозеленых», а на порядки выше. Потому что если «бакс» грохнется со своих нынешних, все еще сияющих вершин, мало никому не покажется. Кроме тех, кто заранее спрятался в «золотом» домике реальных активов (Россия здесь первая, но далеко не единственная).

Такая вот «простая гамма» просматривается за нынешними конспирологическими посиделками на берегу Женевского озера.