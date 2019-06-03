Шокированный убийством чиновницы в Раменском Пригожин решился на признание



Москва, 15 июня. Страшное убийство сотрудницы Общественной палаты в подмосковном Раменском, в котором подозревают главу местной администрации, подтолкнуло известного продюсера Иосифа Пригожина к громкому признанию.

По словам Пригожина, у него тоже когда-то был служебный роман с сотрудницей. У пары даже родилась дочь, и он признал ребенка.

«Мы с ней дружим. Она в гости к нам приходит. Вот тут все зависит от мужчины», – заявил он в интервью газете KP.RU.

Шокирующая история в Раменском поразила Пригожина. По его мнению, причинами подобных зверских случаев часто бывают ревность, злость, зависть.

«У меня в голове не укладывается, когда кто-то вот так расправляется с человеком – особенно которого ты любишь, ну или любил. Мне кажется, тут что-то с головой не так», – уверен он.

Как сообщал ранее портал «Дни.ру», 39-летная сотрудница Общественной палаты города Раменское Евгения Исаенкова была задушена в собственном Mercedes. У нее осталась 10-летняя дочь. Главным подозреваемым в преступлении является экс-глава Раменского района Андрей Кулаков.

В Следственном комитете РФ заявили, что виновность Андрея Кулакова подтверждается, в частности, проверкой на полиграфе. Помимо этого, на теле погибшей Исаенковой были обнаружены биологические и потожировые следы Кулакова. Следователи полагают, что женщину задушили руками, либо колготками или платком. Причем, как считают правоохранители, это произошло на секс-свидании Исаенковой с коллегой. И такие встречи бывали часто, но в какой-то момент женщине это надоело. Она даже решилась на развод, полагая, что ее примеру последует и подозреваемый Кулаков. Но чиновник уходить из семьи не собирался. Не исключено, как отметили в СК, что это и послужило причиной конфликта, который в итоге обернулся убийством.

Кулаков пока арестован до 7 июля. Постановление об этом вынес Бабушкинский суд Москвы. Сам он вину отрицает и утверждает, что с убитой они виделись 29 апреля (женщину убили 2 мая. — Прим. ФАН).