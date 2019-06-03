Великорецкий крестный ход в Кирове. ФАН-ТВ

Кировчане прошли Великорецкий крестный ход. Это один из крупнейших ежегодных крестных ходов России.

Проходит он с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца каждый год с 3 по 8 июня. Накануне в Киров приехали тысячи паломников со всей России, а также стран ближнего зарубежья. Ночевали в полевых условиях — палатках и автомобилях. Протяженность маршрута крестного хода составляет 150 км — 90 км из Кирова до села Великорецкое и через Юрьянский район Кировской области 60 км обратно в Киров.