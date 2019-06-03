Сирия 3 июня Сирийская армия атакует боевиков в Латакии, в Дейр-эз-Зоре курды строят укрепления. В Хаме САА развивает наступление на позиции боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит удары по боевикам на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: совместно с отрядами «Силы Тигра» наступают в Латакии и Хаме на позиции боевиков «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1: подозревается в нападении на иранский контрольно-пропускной пункт в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает в Хаме под натиском правительственных войск.

Курды: строят укрепления в Дейр-эз-Зоре после нападений боевиков ИГИЛ1 и обезвредили двух боевиков.

Провинция Латакия

Как сообщает информагентство Al Masdar, в районе города Кабана правительственная армия вступила в бой с боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». На этот раз Сирийская арабская армия атаковала позиции джихадистов на юге города с поддержкой четвертой танковой дивизии и отряда специального назначения «Силы Тигра». Согласно данным военного источника Al Masdar, данное нападение САА совершено для проверки обороноспособности сил «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ) для поиска новой стартовой точки будущего штурма города.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным Twitter-канала Euphrates Post, боевики курдских отрядов укрепляются своим позиции в районе Аль-Рамла в городе Сабиха. Курды установили несколько тяжелых артиллерийских орудий, после нескольких нападений боевиков «Исламского государства» на окраинах города. На востоке Дейр-эз-Зора бойцы курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали двух боевиков «Исламского государства», которые закладывали мины на дороге, передает канал Rojava Network.

По сообщению канала Deir Ezzor 24, один из командиров иранского Корпуса Стражей Исламской реаолюции был атакован неизвестными у контрольно-пропускного пункта в городе Абу-Кемаль. В нападении подозреваются боевики «Исламского государства». Значительная часть иранских подразделений находится в Дейр-эз-Зоре у сирийско-иракской границы и уже продемонстрировали определенные успехи в борьбе со «спящими ячейками» ИГИЛ, которые прячутся в пустыне и через границу бегут в Ирак.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжает методично разрушать укрепления и атаковать скопления радикалов на юге Идлиба. Днем точечные авиадура были нанесены по складам боевиков в окрестностях города Маарет ан-Нуман и Маарет Хурма, как передает канал IDLIB PLUS. Данных о потерях радикалов в живой силе или технике все еще не поступало.

Провинция Хама

По данным новостного портала Al Masdar, Сирийская Арабская армия (САА) развивает наступление вдоль границ Идлиб-Хама. С поддержкой специального отряда «Сил Тигра» САА взяла штурмом поселок Аль-Касабия на севере от города Кафр Набуда. Источник сообщает, что в ходе штурма были ранены и убиты десятки боевиков. «Тахрир аш-Шам» также лишилась трех автомобилей, оснащенных пулеметными установками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)