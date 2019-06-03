Володин на сербском языке пообещал Белграду поддержку со стороны России

Белград, 3 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе визита в Белград выступил на заседании Народной скупщины и напомнил сербам о дружеских отношениях между двумя странами и поддержке братского народа со стороны России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Выступая перед сербскими коллегами, глава нижней палаты российского парламента поприветствовал депутатов на их родном языке, пообещав поддержку Белграду со стороны РФ.

«Сербская народная мудрость гласит: «Другарство више богатство» (Доброе братство дороже богатства. — Прим. ФАН), – отметил Володин. – Это о нас, о дружбе и крепком братстве сербов и русских. Идентичность любой нации определяется историей, религией, культурой и языком. У нас много общего в истории народов, вере, культуре. Язык отличается, но не так сильно, чтобы не понять друг друга. Йер смо брача! (Потому что мы братья. — Прим. ФАН). Россия всегда считала своим долгом поддерживать братский сербский народ, вставала на его защиту в непростые годы».

Володин напомнил, что Россия была с Сербией 140 лет назад, когда страна получила долгожданную независимость, и россияне воевали за нее вместе с сербами. В 1914 году — тогда Россия для защиты Сербии вступила в Первую мировую войну. В октябре 1944-го войска Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии освободили сербскую землю от немецко-фашистских оккупантов.

«4300 советских солдат навсегда остались в сербской земле, освобождая Белград, более 14 тысяч — были ранены, — напомнил российский парламентарий и поблагодарил сербский народ за бережное отношение к могилам советских солдат. — Следующий 2020-й — год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией. И мы его должны встретить вместе!».

Володин призвал коллег и дальше «противостоять попыткам переписать историю, оправдать преступления нацистов и их пособников».

«Нас объединяет не только вера, общие святые, но и одна душа — широкая и добрая, — сказал сербским коллегам Володин. — Нашу дружбу, взаимоуважение мы смогли пронести до сегодняшнего дня. Наша задача и ответственность перед будущими поколениями — сделать все, чтобы сохранить эти добрые отношения на века».

На заседании сербского парламента Володин коснулся нового конфликта на территории Косово и назвал его провокацией, направленной на устрашение сербов.

«Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, — заявил Володин. — Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной. Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность. Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом».

Володин в заключении добавил, что сербскому народу повезло с президентом, который готов бороться за суверенитет страны. Он передал коллегам слова приветствия и поддержки от российского лидера Владимира Путина и уверил, что сербы могут всегда рассчитывать на помощь России.