Киев, 3 июня. Верховная рада на пленарном заседании рассмотрит поправки ко второму чтению проекта Избирательного кодекса. Об этом рассказал председатель парламента Андрей Парубий.

Парубий анонсировал скорое рассмотрение проекта Избирательного кодекса в Раде. По его словам, парламентарии приступят к обсуждению изменений №3112–1 в четверг, 6 июня. На заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента Парубий выразил надежду на то, что удастся принять кодекс на текущей сессии Верховной рады.

Как пишет «Укринформ», он уточнил, что к четвергу аппарат парламента может успеть подготовить таблицы поправок.

22 мая Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины». Парламент не включил документ в повестку дня сессии. За это проголосовали только 92 депутата из 226 необходимых для принятия решения.

Текст законопроекта был обнародован на сайте украинского парламента. Как передает «Общественное телевидение», Порубий уточнил, что был разочарован законопроектом, так как он вводит «закрытые списки». Документ предполагает выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе. При этом, в случае принятия законопроекта, право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Политолог Андрей Иванов рассказал, что Владимир Зеленский хочет взять под контроль Верховную раду. И настроен он весьма решительно. По мнению эксперта, подвох кроется в том, что своей партии у Владимира Зеленского как таковой нет. Номинально существует партия «Слуга народа», но у нее нет сильных региональных структур. Это значит, что кандидаты от нее попадут в список достаточно случайно, уверен политолог.

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес в Верховной раде Украины присягу украинскому народу. Кроме того, в ходе своей речи он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.