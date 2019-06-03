Масштабные учения стартовали в Центральном военном округе

Челябинск, 3 июня. Войска крупнейшего в России военно-административного образования — Центрального военного округа — приступили к традиционным летним учениям.

В этом году на полигонах пройдет больше сотни маневров. Наиболее крупные - «Центр-2019», двустороннее учение танковых полков под Челябинском, совместные маневры войск противовоздушной обороны, авиации в Астраханской области.

Так, на аэродроме Шагол Челябинской области Смешанный авиационный полк ЦВО приступил к летно-тактическим учениям на многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++.

Летный состав особой эскадрильи прошел переучивание на новый тип самолетов в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. Экипажи отрабатывают технику пилотирования с элементами сложного пилотажа, дозаправку топливом в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения в сложных метеоусловиях.

«Участвует летный состав командира звена и выше и перспективные летчики», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей командир Смешанного авиационного полка ЦВО Андрей Ермаков.

Этим летом полк планирует принять участие в учениях «Центр-2019», совместных учениях с 41-й дивизией ПВО, отработать новые тактические приемы с учетом боевого опыта на полигоне Сафакулево в Курганской области, отметил полковник.

«На сегодня применение по наземным целям освоено в полном обьеме. Летная эскадрилья полностью подготовлена. Тем не менее мы наращиваем свой потенциал готовим молодых летчиков на Су-34», — добавил Ермаков.

Добавим, что учения стартовали и в Новосибирской области — там воинские части ПВО учатся применять комплексы С-400. В Свердловской области расчеты оперативных тактических ракетных комплексов «Искандер-М» направляются в позиционный район для отработки учебно-боевых задач по уничтожению целей, имитирующих командные пункты, аэродромы, скопления техники условного противника.