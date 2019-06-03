В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Донецк, 3 июня. Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой. Видео появилось в Telegram-канале WarJournal.

Также кадры разместил на своих страницах в социальных сетях пресс-секретарь вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. На ролике видно, как в движущийся автомобиль попадает снаряд, после чего транспортное средство загорается и к нему бегут два человека с носилками.

«Снова шаровая молния или марсиане поразили технику ВСУ. Хоть марсианам стрелять можно», — написал Безсонов в своем микроблоге в Twitter.

Снова шаровая молния или марсиане поразили технику ВСУ. Хоть марсианам стрелять можно ???? pic.twitter.com/FjjoyKZZ23 — DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) June 3, 2019

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у населенного пункта Счастье.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, украинские военные продолжают нарушать минские договоренности, используя БПЛА вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после отказа Луганской и Донецкой областей признавать власть Киева, установившуюся после государственного переворота. Жители заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Жертвами гражданской войны, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.