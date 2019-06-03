Эксперт рассказал, где «перегнули палку» создатели сериала «Чернобыль»

Санкт-Петербург, 3 июня. Американский сериал о катастрофе на АЭС 1986 года «Чернобыль» близок к реальным событиям, считает председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Василий Найда.

«Большая часть изложенных фактов соответствует тому, что я видел собственными глазами, и материалам, в том числе секретным документам, которые были в моем распоряжении», — рассказал эксперт в комментарии «Петербургскому дневнику».

Очевидец рассказал, что атмосфера секретности вокруг аварии близка к тому, что случилось на самом деле. В сериале показано, что вместо того, чтобы эвакуировать население, об аварии умалчивают, город продолжает жить мирной жизнью.

Однако есть эпизод, который не представлен создателями сериала, никто не знает об этом до сих пор. Найда рассказал, что в начале мая того же года произошел второй пожар на ЧАЭС, он был не такой сильный, но от того не менее опасный.

Чернобылец указал и на недостаток сериала. По его словам, хлещущие стаканами водку ликвидаторы в сериале не соответствуют реальным событиям. Никто «не напивался до чертиков, люди работали от зари до зари», а тех, кто пил, отправляли домой, добавил Найда.

«Перегнули палку. Никто в открытую не пил и пьяным не ходил», — заявил свидетель аварии.

Заключительный эпизод сериала «Чернобыль» выйдет в понедельник. Мини-сериал получил довольно высокие оценки как у критиков, так и среди зрителей. По данным iMDB, «Чернобыль» попал в 250 шоу с самой высокой зрительской оценкой, оттеснив такие сериалы, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».

Ранее первый президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что намерен посмотреть американо-британский сериал «Чернобыль», посвященный аварии на ЧАЭС.