Самые большие пенсионные накопления оказались у россиян, рожденных в субботу

Москва, 3 июня. Рожденные в субботу и воскресенье россияне оказались обладателями самых больших пенсионных счетов, заявили представители НПФ «Сафмар».

По данным организации, самыми успешными в плане накопления пенсий оказались россияне, рожденные в субботу. В среднем, у них на счету находится около 61,87 тысячи рублей. У тех, кто родился в воскресенье, счет немного меньше — 61,74 тысячи рублей.

Меньше всего накоплений у россиян, рожденных во вторник — 60,98 тысячи рублей. Ответственные «понедельничные» люди накопили в среднем 61,21 тысячи рублей. У родившихся в пятницу на счету в среднем — 61,14 тысячи рублей, у «людей четверга» — 61,08 тысячи, а у тех, кто родился в среду — 61,05 тысячи, уточняет News.ru.

По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, эксперты организации рассчитывают, что через пару десятков лет все россияне будут ответственно относиться к созданию финансовой подушки безопасности на пенсии, поэтому пенсионные счета не будут иметь такой корреляции с днями недели.