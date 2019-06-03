Ковитиди призвала Украину немедленно прекратить гражданскую войну в Донбассе

Москва, 3 июня. Первый член Совета федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала Украину немедленно приступить к исполнению Минских соглашений и прекратить гражданскую войну в Донбассе. Об этом она заявила, комментируя назначение Леонида Кучмы представителем Украины в контактной группе по Донбассу, сообщила пресс-служба сенатора.

Ковитиди отметила, что народ Украины ждет от нового президента Владимира Зеленского и властей страны конкретных действий, которые позволят выйти из затянувшегося политического и экономического кризиса. Сенатор подчеркнула, что украинцы не хотят повторения ошибок режима Петра Порошенко, который «плачевно доплясался «под чужую дудку». Как отметила Ковитиди, пример предыдущего президента Украины продемонстрировал, что ни транши Мирового валютного фонда, ни поддержка Госдепа США, ни «зомбирование» подконтрольных Западу СМИ не подтолкнут жителей страны к продолжению гражданской войны.

«Народ Украины уже не заставить воевать на Донбассе и хоронить своих близких, которые ежедневно погибают в братоубийственной войне в угоду геополитическим интересам США и их сателлитов», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередная встреча контактной группы по вопросам гражданской войны в Донбассе состоится в Минске 5 июня. Он отметил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по данной проблеме.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Луганск и Донецк отказались подчиняться новым властям, после чего Киев инициировал военную операцию против республик. Конфликт пытаются урегулировать на разных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами все еще продолжаются.