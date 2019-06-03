Минтруд пояснил обязанности работодателя при ликвидации компании

Москва, 3 июня. Министерство труда и социальной защиты утонило обязанности работодателя перед сотрудниками при ликвидации компании, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники рассмотрели соответствующие законопроекты на Российской трехсторонней комиссии (РТК) в минувшую пятницу. На заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов отметил, что ранее Конституционный суд России указал на отсутствие механизма, который бы гарантировал уволенным при ликвидации предприятия сотрудникам средний заработок на период трудоустройства.

Вуколов сообщил, что в связи с этим в Трудовом кодексе России отдельно прописана часть, в которой закрепляется обязанность руководства компании сохранить за сотрудником средний заработок на время поиска работы. Так, работодатель может выплатить выходное пособие при увольнении, а среднемесячную заработную плату, если сотрудник не найдет работу, по истечению второго месяца, либо сразу выходное пособие в размере двух средних заработков.

Помимо этого, российское министерство труда и соцзащиты предложило установить 15-дневней срок, когда работник может запросить выплату среднемесячной зарплаты, если он не смог трудоустроиться.

Глава Минтруда Максим Топилин в ходе обсуждения отметил, что снижение или увеличение суммы гарантий не предусмотрено. Он подчеркнул, что ведомство более точно прописало с точки зрения решения Конституционного суда те гарантии, о которых идет речь в данный момент.

Заместитель министра добавил, что согласно закону выплаты сотрудникам производятся до конца ликвидации фирмы.