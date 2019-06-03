Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии

Бухарест, 3 июня. Международные учения НАТО Saber Guardian – 2019 начались в Румынии. Открытие учений прошло в понедельник сразу на нескольких полигонах страны.

В плане учений предусмотрены захват базы ВВС, форсирование Дуная, стрельбы ракетами Patriot и Stinger, а также отражение наземной атаки. Как сообщило Минобороны Румынии, главная задача учений – показать «единство, сплоченность и солидарность стран-партнеров и союзников для отражения любой агрессии».

Учения Saber Guardian продлятся до 24 июня, они пройдут на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Участие в учениях принимают представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.

Кроме того, НАТО готовится к проведению учений Baltops (Baltic Operations) в Балтийском море. В пятницу командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию. Тренировки пройдут с 9 по 21 июня. Ожидается, что военные будут отрабатывать задачи возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.