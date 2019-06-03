Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии

59
0 Оставить комментарий

Учения НАТО Saber Guardian стартовали в Румынии

Бухарест, 3 июня. Международные учения НАТО Saber Guardian – 2019 начались в Румынии. Открытие учений прошло в понедельник сразу на нескольких полигонах страны.

В плане учений предусмотрены захват базы ВВС, форсирование Дуная, стрельбы ракетами Patriot и Stinger, а также отражение наземной атаки. Как сообщило Минобороны Румынии, главная задача учений – показать «единство, сплоченность и солидарность стран-партнеров и союзников для отражения любой агрессии».

Учения Saber Guardian продлятся до 24 июня, они пройдут на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Участие в учениях принимают представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.

Кроме того, НАТО готовится к проведению учений Baltops (Baltic Operations) в Балтийском море. В пятницу командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию. Тренировки пройдут с 9 по 21 июня. Ожидается, что военные будут отрабатывать задачи возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

infox - new
Автор: Софья Куликова
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров