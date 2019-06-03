Волейболистка сборной Украины Анисова перешла в «Уралочку»

Екатеринбург, 3 июня. Волейболистка украинской сборной Богдана Анисова перешла в клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области, сообщили в его пресс-службе.

Анисова в прошлом сезоне выступала за белорусскую «Минчанку». Клуб занял девятое место на предварительном этапе чемпионата России и не смог выйти в плей-офф​​​.

Как рассказала спортсменка, ей позвонили из «Уралочки» и сообщили, что ее кандидатуру рассматривает главный тренер клуба Николай Карполь. Девушке дали время обдумать предложение, а вскоре контракт был подписан.

«Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо», — подчеркнула 27-летняя волейболистка.

В пресс-службе клуба также добавили, что в «Уралочку» вернулась доигровщица Валерия Сафонова.

Как отмечает RT, помимо «Минчанки» Анисова выступала за такие клубы, как Sta. Lucia Lady Relators (Филиппины), «Северодончанка» (Украина), «Телеком» (Азербайджан) и «Алматы» (Казахстан).

Напомним, «Уралочка-НТМК» — женский волейбольный клуб, представляющий Свердловскую область. Образован в 1966 году. Клуб принимал участие в чемпионатах СССР с сезона 1967/1968. «Уралочка» является самым титулованным клубом России. Тренером команды с 1969 года по сегодняшний день является Карполь.

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