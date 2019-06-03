«Молчание — знак согласия»: Соболь обошла стороной криминальную биографию своей семьи в новом видео

«Юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь во время эфира на канале «Навальный Live» попыталась обелить свою репутацию перед избирателями после череды материалов в СМИ. Но выступление кандидата в Мосгордуму вызвало еще больше вопросов у общественности по поводу семьи и родителей Соболь.

Всю передачу Соболь сетовала, что к ее персоне привлечено слишком много внимания, и отмечала, что материалы СМИ очень вредят ее репутации. «Юрист» ФБК поспешила заверить, что все написанное в изданиях о некрофильских наклонностях ее мужа-антрополога, родителях и избиении дочери — полная чушь. Это все злословные журналисты выдумали, чтобы «отомстить» за «расследования» о зимних беспорядках с питанием и не дать выдвинуться в Мосгордуму от 43-го округа, считает подельница Алексея Навального. Но опровергнуть аргументами эти сведения она не потрудилась. Зато Соболь пообещала и дальше проводить свои «антикоррупционные расследования». Остается надеяться, что в следующий раз ее не поймают за руку на очередном вымогательстве 300 миллионов рублей у кого-нибудь из героев новых фейковых «расследований» ФБК.

«Молчание соболят»

Из всего этого оправдательного спича о семье и работе большой интерес вызывает намеренное молчание «юриста» ФБК о темных пятнах в личной биографии и членов своей семьи. А как известно, молчание — знак согласия. Если не стала об этом говорить и представлять факты, значит, согласна с «обвинением и подозрением» и есть что скрывать.

Любовь Соболь не стала рассказывать своим зрителям о своем отце Эдуарде Феденеве, который работал в скандально известной аудиторской компании «Банкс-Эксперт», выдававшей положительные заключения кредитным организациям, находящимся в стадии ликвидации или имеющим серьезные финансовые проблемы. В итоге вкладчики потеряли деньги, а государство по страховке выплатило 57 миллиардов рублей. Не исключено, что документы подписывались за денежное вознаграждение.

Соболь словом не обмолвилась и по поводу друзей-коррупционеров: бывшего партнера Андрея Мищенкова и знакомых из семьи Тимофеевых, которые осваивают московский бюджет на установке детских площадок.

«Юриста» ФБК понять можно — неудобно о таком рассказывать. Как и о том, что брат Григорий Мусатов был активистом Евромайдана и сильно огорчался, когда на улице Грушевского не горели «коктейли Молотова». Наверное, пошел по стопам деда Андрея Феденева, который служил в РОА под началом генерала-предателя Андрея Власова, о чем Соболь тоже молчит.

Сторонница Навального так и не решилась поднять тему многомиллионной недвижимости своей семьи, хотя в более ранних интервью заявляла, что при наличии общественного запроса без проблем раскроет все интересующие людей сведения. Когда в последний раз журналисты пытались узнать о доходах Соболь, кандидат в Мосгордуму спешно ретировалась, отказавшись отвечать на неудобные вопросы сотрудников СМИ.

Обошла она стороной тему отсутствия диплома юриста. Об этом говорила бывшая участница расследования беспорядков с питанием в Москве Екатерина Ковалева. Казалось бы, нет ничего проще, чем показать свой красный диплом с разворотом, номером и данными всем сомневающимся прямо на записи. Но этого так и не было сделано.

«Грязное белье» Любови Соболь

Сотрудница ФБК во время эфира всячески нахваливала своего мужа Сергея Мохова. Хвасталась, что супруг — известный антрополог и является автором множества научных статей. Однако «юрист» не упомянула, что любовниц у Мохова едва ли меньше, чем публикаций в разных журналах. О том, что муж кандидата в Мосгордуму «ходит налево» во время своих командировок, сообщали Telegram-каналы, а НТВ указывал на этот факт в своем видео-расследовании под названием «Господин Навральный 2: переход наличности». Примечательно, что Соболь упомянула этот фильм в своем выступлении, но емкого комментария по факту измен так и не дала.

Любовь Соболь не стала говорить о криминальных связях своего мужа с «кладбищенскими бандитами», деньги которых используются для выдвижения «юриста» ФБК в Мосгордуму и олигархом Михаилом Ходорковским.

Неудобная правда для Мосгордумы

Почему Любовь Соболь умолчала о столь неприглядных фактах своей биографии, вполне понятно. Получить народную поддержку при выдвижении в Московскую городскую думу будет невозможно. Люди не захотят видеть на посту депутата человека, чьи родственники радуются пожарам во время госпереворота на Украине, участвуют в сомнительных банковских схемах и используют криминальные капиталы кладбищенской мафии для обеспечения места своей во власти. Все понимают, что еще один потенциальный коррупционер России не нужен. Поэтому «юрист» ФБК решила обо всем промолчать. Ведь говорить и слушать ложь намного приятней, чем правду. Однако вряд ли такая тактика приведет к успеху.