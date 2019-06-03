Трамп объяснил, почему считает мэра Лондона «законченным неудачником»

Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который выступал против приглашения американского лидера в Великобританию.

Перед прилетом в Великобританию Трамп успел высказать все, что думает о мэре Лондона, который назвал ошибкой британского премьера Терезы Мэй приглашение американского лидера посетить страну с государственным визитом. С критикой президент США выступил традиционно в Twitter, где объяснил, почему считает Хана «законченным неудачником».

«Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США – самого важного союзника Соединенного Королевства, — написал Трамп на своей странице в соцсети. — Он [Садик Хан] законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне».

Американский президент также добавил, что глава Лондона ему напоминает мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который тоже «ужасно работает».

Перед самым прилетом Трамп решил оставить еще одной сообщение в Twitter.

«Приземляюсь!» — объявил американский лидер.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Во время официального визита Трампа в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий президента США и членов британского правительства, а также встреча главы Белого дома с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

Ранее Трамп признался в симпатии к бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, передает «Известия».