Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп объяснил, почему считает мэра Лондона «законченным неудачником»

38
0 Оставить комментарий

Трамп объяснил, почему считает мэра Лондона «законченным неудачником»

Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который выступал против приглашения американского лидера в Великобританию. 

Перед прилетом в Великобританию Трамп успел высказать все, что думает о мэре Лондона, который назвал ошибкой британского премьера Терезы Мэй приглашение американского лидера посетить страну с государственным визитом. С критикой президент США выступил традиционно в Twitter, где объяснил, почему считает Хана «законченным неудачником».

«Садик Хан, который, по общему мнению, ужасно работает на посту мэра Лондона, делал глупые пакости в отношении приезда президента США – самого важного союзника Соединенного Королевства, — написал Трамп на своей странице в соцсети. — Он [Садик Хан] законченный неудачник, ему следует сосредоточиться на городской преступности, а не на мне».

Американский президент также добавил, что глава Лондона ему напоминает мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который тоже «ужасно работает».

Трамп объяснил, почему считает мэра Лондона «законченным неудачником»

Перед самым прилетом Трамп решил оставить еще одной сообщение в Twitter.

«Приземляюсь!» — объявил американский лидер.

Во время официального визита Трампа в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий президента США и членов британского правительства, а также встреча главы Белого дома с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

Ранее Трамп признался в симпатии к бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, передает «Известия».

infox - new
Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Дональда Трампа в Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров